ABD’li bir yetkili ile konuya yakın iki kaynağın aktardığına göre İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden trafiğe açılması ve çatışmaların sona erdirilmesini amaçlayan yeni bir teklifi Washington’a sundu.

Söz konusu öneride, nükleer müzakerelerin daha ileri bir aşamaya ertelenmesi planlanıyor.

Axios tarafından yayımlanan haberde, diplomatik temasların tıkanma noktasına geldiği ve İran yönetimi içinde nükleer tavizler konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı belirtilirken, bu teklifin söz konusu anlaşmazlıkları aşarak daha hızlı bir çözüme ulaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Öte yandan uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve uygulanan ablukaların kaldırılmasının, Donald Trump yönetiminin İran üzerindeki en önemli baskı araçlarından birini zayıflatabileceği görüşünde. Washington yönetiminin öncelikleri arasında İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu azaltması ve zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırması bulunuyor.

Üç ABD’li yetkiliye göre Trump’ın, Pazartesi günü üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle birlikte İran dosyasını ele almak üzere Durum Odası’nda bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda müzakerelerdeki çıkmazın yanı sıra atılabilecek yeni adımların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Trump ise Fox News’a yaptığı açıklamada, İran’ın petrol ihracatını sınırlayan deniz ablukasının sürdürülmesi gerektiğini savunarak, bu yöntemin Tahran yönetimini kısa sürede geri adım atmaya zorlayabileceğini dile getirdi.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin hafta sonu Pakistan’da yaptığı temaslarda ilerleme sağlanamadığı bildirildi. ABD tarafı, Arakçi ile İslamabad’da görüşme planlayan özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’in ziyaretini iptal etti.

Arakçi’nin ayrıca Umman’da Hürmüz Boğazı’na ilişkin görüşmeler yaptığı ve Pazartesi günü Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin beklendiği aktarıldı.