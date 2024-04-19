Bir dizi temaslar için Ankara’da olan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, rekor oyla seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, “Türkiye’ye örnek ve öncü olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdik.Ziyarette yerel yönetimlerle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine Kuvai Milliye şehrimiz Altıeylül adına Türk Bayrağımızı emanet ettik. Tekrardan Başkentimize hizmet edecek olan Mansur Başkanımı tebrik ediyor, misafirperverlikleri ve nezaketi için teşekkür ediyorum” dedi.

Mansur Başkandan Altıeylül’e ziyaret sözü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ziyaretleri için Başkan Şehirli’ye teşekkür etti. Yavaş, Altıeylül ilçesiyle kardeşlik bağları kuracağız diyerek; ilk fırsatta Altıeylül’e geleceklerinin sözünü verdi.