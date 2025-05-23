Mahkeme, Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Halit Ergenç ile avukatları katıldı. Ergenç savunmasında, tanık olarak verdiği ifadede gerçeği söylediğini savundu. Olayın yaşandığı döneme dair konuşan Ergenç, "Bana o gün sorulanlara doğru cevap verdim. Ne görüşmem olduğu ne de bir irtibatım vardı" dedi. Sanat camiasındaki tanışıklıkların samimiyetle karıştırıldığını ifade eden Ergenç, sosyal medyada dolaşan fotoğrafların yanlış yorumlandığını da dile getirdi.

Mahkeme, Ergenç’e ve Kocaoğlu’na “yalan tanıklık” suçundan ceza verirken, duruşmalardaki saygılı tavırları dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Kararın ardından Halit Ergenç’in “Yalan söyledim yani?” diyerek şaşkınlığını ifade ettiği, moralinin bozulduğu görüldü. Oyuncu, karara itiraz edeceklerini belirtip adliyeden ayrıldı.