Makula dejenerasyonu olarak isimlendirdiğimiz sarı nokta hastalığı, 60 yaş sonrasında ciddi görme kaybının birinci nedenidir. Kuru ve yaş tip olmak üzere hastalığın iki tipi vardır. Hastaların büyük kısmında kuru tipi izlemekteyiz. Hastalar genellikle bize merkezi görmelerinde bozulma, puslu görme, bulanık görme şikayetiyle gelmektedirler. İlerleyici bir rahatsızlıktır. Kuru tipte, retinada drusen adını verdiğimiz bir takım birikimler olmaktadır. Zaman içerisinde merkezi retina incelerek, hastada ciddi görme kaybı ortaya çıkmaktadır. Yaş tip, biraz daha farklılık arz eder. Burada retina yüzeyinde anormal kan damarları gelişir ve bu damarlar zaman içerisinde sızdırarak retinada kanamalara yol açarlar. Yaş tip, daha ciddi görme kaybına yol açan tiptir. Kuru tipe göre daha az rastlanmaktadır ama ciddi görme kaybının en önemli nedenidir.

Makula dejenerasyonu veya halk arasındaki tabiriyle sarı nokta hastalığı konulan hastalara, sık göz kontrolü önermekteyiz. Günümüzde hala kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, mevcut tedavi yöntemleriyle hastalığın ilerlemesini yavaşlatmakta ve bazı hastalarda da ciddi görme kaybına engel olabilmekteyiz. Kuru tipte genellikle ağızdan alınan antioksidan adını verdiğimiz hapları hastalarımızda vermekteyiz. Yaş tipte ise ya göz içi ilaç enjeksiyonları ya da lazer tedavisi şeklinde tedaviler uygulanmaktadır. Kimlerin risk altında olduğu çok önemlidir. Özellikle 60 yaş sonrası ve ailesinde sarı nokta hastalığı olanlar ciddi risk altındadırlar. Diğer risk faktörlerini kısaca özetleyecek olursak; sigara, yüksek tansiyon, yüksek kolestoeroldür. Bu risk faktörlerini taşıyan hastaların da mutlaka sarı nokta hastalığı açısından muayene olmalarını önermekteyim.