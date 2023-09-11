43 yaşındaki Hüseyin Yüksel, boşanma sürecinde olan eşi 40 yaşındaki Emine Yüksel ve baldızı 37 yaşındaki Çiğdem Demir ile Ankara Bulvarı üzerinde karşılaştı. Bu karşılaşma, sokak ortasında tatsız bir tartışmaya dönüştü. Hüseyin Yüksel, bu tartışmanın ardından aynı tabancayla eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir'i başlarından vurarak hayatlarına son verdi. Ardından, aynı silahı kullanarak intihar etti.

Olay, Kayı Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Yüksel, tütün dükkanı işleten bir kişiydi ve bu trajik olayın gerçekleştiği yer burasıydı. Polis ekipleri, olayın ardından bölgeye yönlendirildi ve inceleme başlatıldı. Maalesef, Emine Yüksel ve Çiğdem Demir'in cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın daha da üzücü kısmı, Emine Yüksel'in boşanma sürecindeki eski eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı, ancak bu kararın süresinin sona erdiği bilgisi ortaya çıktı.