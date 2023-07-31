Bursa Büyükşehir Belediyesi Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kadın Halk Dansları Ekibi Master Grubu Bursa'nın gururu olmayı sürdürüyor.Güncel Haber 16 / BURSA (İGFA) - Güncel Haber 16, kadınlara, çocuklara yönelik kursların içinde bulunduğu Master Grubu'nun performanslarını yerinde izleyerek çekim gerçekleştirdi.

Eğitimci Yelda Baykız'ın sunuculuğunu yaptığı çekimlerde Halk Dansları Antrenörü Hanımşah Işıkcan ve Master Grubu görülmeye değer performanslarını sergiledi.

Şube Müdürü Nefise Ateş Demir'in de desteklediği öğrenciler, özellikle kendilerinin sosyalleşmesi, özgüvenlerinin artması, topluluk önünde ifade yeteneklerinin gelişmesi yönünde kurslarının çok büyük katkısı olduğunu ve herkese tavsiye ettiklerini belirtti.

Bilindiği gibi Master Grubu Bursa'da gerçekleştirilen birçok organizasyona katılarak Antrenör Hanımşah Işıkcan önderliğinde birçok gösteriye renk katıyor.

Öğrencilerinin gözbebeği olan Işıkcan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu bu organizasyona kadınlarımızın katılması çok önemli olduğunu belirtirken, "Buraya gelenler darbuka ritim , halk dansları ile kişisel gelişimlerini çok yönlü olarak arttırıyor ve çevreye de örnek teşkil ediyorlar" dedi.