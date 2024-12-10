Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KAİDEF ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen Ödüllü Türk Halk Müziği Ses Yarışmasının finali gerçekleştirildi. Yarışmayı Kadir Eylik kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Federasyonu (KAİDEF) ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen Ödüllü Türk Halk Müziği Ses Yarışmasının finali gerçekleştirildi. Yüzlerce yarışmacıyı geride bırakarak finale kalan 5 yarışmacı performanslarını sergiledi. Aylarca süren elemeler sonunda finalistlerden Kadir Eylik yarışmayı kazandı.

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Körfez Belediye Başkanı Şener Sögüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk, KAİDEF Başkanı Alican Kazgan, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanında birçok vatandaş ile yarışmacı yakınları katıldı.

Jüriliğini Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden Kamile Sibel Güngör, Neşe Sarısözen Adalı ve Nuray Polat Gündoğan’ın yaptığı yarışma muhteşem bir finale imza attı. Yarışmacılar Çağdaş Soner Akyol, “Bülbülümün Kanadı Sarı”, Kadir Eylik, “Yüksek Minarede Kandiller Yanar”, Rümeysa Öngüç, “Ova Garibi”, Selcan Ginesar, “Aylar Oldu Hiç Haberin Gelmiyor”, Şevval Öz ise “Şafak Söktü Yine Sunam Uyanmaz” isimli eserleri seslendirdi. Jüri üyelerinin titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucu Kadir Eylik birinciliği elde etti. Rümeysa Öngüç’ün ikinci, Çağdaş Soner Akyol’un üçüncü, Şevval Öz’ün dördüncü, Selcan Ginesar’ın ise beşinci olduğu yarışmada ödüller protokol tarafından takdim edildi. Diğer yandan programda halk oyunları gösterisi de sergilendi.

Programda konuşan KAİDEF Başkanı Alican Kazgan, “Federasyon olarak düzenlediğimiz yarışmanın heyecanını yaşıyoruz. Kocaelili olmanın bilinciyle kültürümüzü yaşatıyoruz. Bu yarışmada bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Türküler, Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bizler bu parçamıza bir nebze de olsa sahip çıkmak istedik” dedi.

Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Recep Öztürk ise programın hayata geçmesine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Öztürk, “Kimimiz Kuzey’den, kimimiz Güney’den, kimimiz Batı’dan, kimimiz de Doğu’dan geldik ama hepimiz Anadolu olduk. Bu etkinliğin yapılması oldukça önemli” şeklinde konuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkileri Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak da yaptığı konuşmada, Büyükşehir olarak bu toprakların yararına olacak her türlü faaliyete destek vereceklerini dile getirdi.