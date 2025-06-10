Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Aziz İhsan Aktaş 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ek ifade vermişti. Aktaş, 4 Haziran’da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edilmişti.

Öte yandan yürütülen soruşturmada, ihale süreçlerine müdahale ettiği iddia edilen Cafer Mahiroğlu hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan soruşturma başlatıldı. Yurt dışında olduğu ortaya çıkan Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.