Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımların temsilcileri ve basın mensupları kura çekiminde yer aldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, 'Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum. Bu yıl 9-11 Ocak tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunun, hem sporcularımız hem de basketbolseverler için unutulmaz bir atmosfer sunacağına inanıyoruz. Denizli Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun'a ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu'na verdikleri destek ve katkılar için Türkiye Basketbol Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Kadın basketboluna verdikleri kıymetli destekle bu organizasyona adını veren Halkbank'a da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Kadın sporunun gelişimine yapılan her katkının çok değerli olduğuna inanıyorum' dedi.

TBF Kadın Ligleri ve KBSL Müdürü Esra Erden Atacan, 'Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali bu yıl Denizli'de 9-11 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026'da mücadele edecek takımlarımızı tebrik eder, başarılar dilerim' ifadelerini kullandı.

6-7 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli'de dörtlü final karşılaşmaları oynanacak. Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nın şampiyonu 11 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma ile belli olacak.

Kadınlar Türkiye Kupası 2026'nın kura çekiminde çeyrek final eşleşmeleri ve programı şu şekilde:

6 Ocak 2026 Salı

17.30 Botaş - ÇBK Mersin

20.00 Fenerbahçe - Nesibe Aydın

7 Ocak 2026 Çarşamba

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut

20.00 Beşiktaş - Galatasaray