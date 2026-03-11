İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirebilmesi amacıyla ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı. İlçe genelinde belirlenen 10 ayrı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda polis ekibi görev aldı.



Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücülerin evrakları kontrol edildi. Ekipler ayrıca şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarını da gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, benzer denetimlerin Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.