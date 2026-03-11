TGRT Haber’de değerlendirmelerde bulunan Filiz Eryılmaz, piyasaların odağındaki faiz kararına ilişkin konuştu. Savaşın makroekonomik dengeleri etkilediğini belirten Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapmasını beklemediğini ve daha temkinli bir mesaj vereceğini söyledi.

BORSADA 14.000 PUAN HEDEFİ İÇİN "BARIŞ" ŞART

Piyasalardaki genel risk iştahını değerlendiren Eryılmaz, yatırımcıların yüklü pozisyon almaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. Borsadaki yükselişin anahtarının jeopolitik gerilimin bitmesi olduğunu söyleyen Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Savaş biterse, tüm borsalarda olduğu gibi bizim borsamızda da 14.000 puan üzerine hızlı fiyatlamalar görebiliriz. Ancak şu an riskler devam ediyor. Yatırımcılar pozisyon alırken mutlaka kademeli ve kontrollü davranmalı, büyük risklerden kaçınmalı."

ALTIN VE PETROL ARASINDAKİ %100 NEGATİF İLİŞKİ

Altın fiyatlarının neden beklenen sıçramayı yapamadığını teknik bir temele oturtan Eryılmaz, petrol fiyatlarının belirleyici olduğunu belirtti.

Altın yatırımcısı için kritik seviyeleri işaret eden ekonomist şunları kaydetti:

"Petrol ile altın arasında neredeyse %100 negatif korelasyon var. Petrol yukarı gittikçe enflasyon artıyor, bu da merkez bankalarının faiz indirimini engelleyerek altın ve gümüşü baskılıyor.

Gram altın 7.400 TL, ons altın ise 1.790 dolar üzerinde tutunmayı görmeli. Altın-gümüş için şu an 'ne satalım ne alalım' yaklaşımı, yani bekle-gör süreci en uygunudur.

Barış haberi gelirse petrol ciddi geri çekilebilir; bu durumda altın fiyatlarına etkisi iki yönlü olabilir. Bir görüş altını baskılar, diğer görüş yükseltir. Ortası bir seyir olmasını bekliyorum. Güvenli liman olarak altına yönelenler oldu, ama sert bir 5.600 dolara giden süreç beklemem; tepki yükselişi olabilir, özellikle petrolün geri çekilmesi ve barışın gelmesiyle birlikte"