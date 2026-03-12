Kaza saat 02.30 sıralarında Bursa-Bilecik otobanı Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Bilecik'e seyir halinde olan Şahin İşgören(34) yönetimindeki SPK 233 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden henüz sürücüsü öğrenilen 42 D 8900 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle dorsede sıkışan sürücü Şahin İşgören(34) feci şekilde can verdi. Kaza yerine 112, Bölge Trafik ekipleri ve İnegöl İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler sıkışan sürücünün cansız bedenini çıkardı.
Kestel Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ