Halo: The Master Chief Collection sistem gereksinimleri şunlardır (minimum)

Bellek: 4 GB

4 GB Grafik Kartı: AMD Radeon HD 6850

AMD Radeon HD 6850 İşlemci: AMD Phenom II X4 960T

AMD Phenom II X4 960T Halo: The Master Chief Collection Dosya Boyutu: 43 GB

43 GB İşletim Sistemi: Windows 7

Halo: The Master Chief Collection sistem gereksinimleri şunlardır (önerilen)

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: AMD Radeon R7 360

AMD Radeon R7 360 Halo: The Master Chief Collection CPU: Intel Core i7-870

Intel Core i7-870 Dosya Boyutu: 43 GB

43 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Halo: The Master Chief Collection’ı çalıştırabilir miyim?

Halo Master Chief Collection sistem gereksinimleri, 43 GB boş depolama alanı gerektirir. En az 4 GB RAM’e ihtiyacınız olacak, ancak en iyi deneyim için 8 önerilir. En az bir AMD Radeon HD 6850 grafik kartınız olması koşuluyla oyunu oynayabilirsiniz, ancak bir AMD Radeon R7 360 veya daha iyisi önerilir. Gereken minimum CPU bir AMD Phenom II X4 960T’dir. Bununla birlikte, geliştiriciler Intel Core i7-870’e eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir.

Bu koleksiyondaki tüm Halolar için sistem gereksinimleri aynıdır – bu nedenle örneğin Halo Reach sistem gereksinimleri yukarıdaki gibidir.