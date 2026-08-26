Türkiye’nin farklı illerinden gelen gençlerin geliştirdiği insansız hava araçlarının kıyasıya mücadele ettiği yarışmada 42 takım yer alıyor. Yarışma kapsamında aynı anda 30 İHA’nın Siirt semalarında gerçekleştirdiği uçuşlar, kentte teknoloji ve havacılık heyecanını artırıyor. Yarışmaya Erzurum’dan katılan Ata Simurg takımından Salih Niyat Güner, bir yıl boyunca yarışmaya hazırlandıklarını belirterek derece hedeflediklerini söyledi. Güner, "Bizler bir yıl boyunca gecemizi gündüzümüze katmadan bu yarışma için hazırlandık. Derece bekliyoruz, çok ciddiyiz. Herkese başarılar diliyoruz" dedi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi İbrahim Karaca ise Casa takımıyla finalde mücadele ettiklerini kaydederek, hedeflerinin yarışmayı kazanmak olduğunu ifade etti. Karaca, "Hedefimiz bu yarışmayı kazanabilmek, birinci olabilmek, derece elde edebilmek ve nihai hedefimiz de vatana millete hayırlı bir proje üretebilmek" diye konuştu.

Yarışma alanında gençlerin geliştirdiği milli ve özgün teknolojiler sergilenirken, katılımcılar insansız hava araçlarının uçuşlarını yakından takip etme fırsatı buluyor. Savaşan İHA Yarışması, gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine, takım çalışması ve mühendislik becerilerini sahada deneyimlemelerine imkan sağlarken, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna da katkı sunuyor. Gökyüzünde teknoloji şöleni yaşatan Savaşan İHA Yarışmasının 3 Eylüle kadar Siirt Havalimanında devam edeceği bildirildi. Vatandaşlar da yarışma alanını ziyaret ederek gençlerin geliştirdiği İHA’ların mücadelesini yakından izleyebilecek.