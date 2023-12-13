Bunlar Hood: Outlaws & Legends sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 4 GB
Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
Haydutlar ve Efsaneler Dosya Boyutu: 

Bunlar Hood: Outlaws & Legends sistem gereksinimleri (önerilen)

Bellek:  4 GB
Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
Haydutlar ve Efsaneler Dosya Boyutu: 

Hood: Outlaws & Legends Nedir?

Şiddetli bir ortaçağ dünyasında, yoğun PvPvE çok oyunculu soygunlarda rakip çeteleri alt edin. Görünmeyen hazineleri çalmak veya yüksek sesli ve acımasız dövüşlerle hükmetmek için gizlice hareket etmek, zor kazanılmış zenginliklerle yalnızca en iyiler kaçacaktır.

League of Legends: MMORPG Android ve IOS Sistem Gereksinimleri League of Legends: MMORPG Android ve IOS Sistem Gereksinimleri
Download: Steam Üzerinden
Geliştirici:  Sumo Digital
Yayıncı: Focus Home Interactive
Kategoriler: Aksiyon, Rol Yapma, Macera
Hood: Outlaws & Legends Çıkış Tarihi: 10 Mayıs 2021
Platformlar: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC

Hood: Outlaws & Legends’ı Çalıştırabilir miyim?

En az bir NVIDIA GeForce 510 grafik kartınız olması koşuluyla oyunu oynayabilirsiniz. Hood: Outlaws & Legends’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core 2 Duo E8400 CPU gereklidir. Hood: Outlaws & Legends için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü 4 GB RAM’dir.

Hood: Outlaws & Legends, PC sisteminde ve üstü çalışacak.