Bunlar Hood: Outlaws & Legends sistem gereksinimleri (minimum)

Bellek: 4 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510 İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 Haydutlar ve Efsaneler Dosya Boyutu:

Bunlar Hood: Outlaws & Legends sistem gereksinimleri (önerilen)

Bellek: 4 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510 İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 Haydutlar ve Efsaneler Dosya Boyutu:

Hood: Outlaws & Legends Nedir?

Şiddetli bir ortaçağ dünyasında, yoğun PvPvE çok oyunculu soygunlarda rakip çeteleri alt edin. Görünmeyen hazineleri çalmak veya yüksek sesli ve acımasız dövüşlerle hükmetmek için gizlice hareket etmek, zor kazanılmış zenginliklerle yalnızca en iyiler kaçacaktır.

Hood: Outlaws & Legends’ı Çalıştırabilir miyim?

En az bir NVIDIA GeForce 510 grafik kartınız olması koşuluyla oyunu oynayabilirsiniz. Hood: Outlaws & Legends’ı çalıştırmak için en azından bir Intel Core 2 Duo E8400 CPU gereklidir. Hood: Outlaws & Legends için minimum bellek gereksinimi, bilgisayarınızda yüklü 4 GB RAM’dir.

Hood: Outlaws & Legends, PC sisteminde ve üstü çalışacak.