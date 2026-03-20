Mücteba Hamaney, bölgedeki gerilimi artıran saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Umman’daki patlamaların İran’la bağlantılı olduğu iddialarını reddetti. Yaşananları “Siyonist düşmanın oyunu” olarak nitelendiren Hamaney, bunun Müslüman ülkeler arasında ayrılık oluşturmayı hedefleyen bir “sahte bayrak” operasyonu olduğunu savundu. İslam dünyasına birlik çağrısı yapan Hamaney, kamuoyunu da yürütülen medya kampanyalarına karşı dikkatli olmaya davet etti

Hamaney'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye ve Umman'da gerçekleşen saldırılar —her ikisi de bizimle iyi ilişkileri olan ülkeler— bu ülkelerdeki belirli konumlara karşı yapıldı ve bunlar İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri ya da Direniş Cephesi'nin diğer güçleri tarafından gerçekleştirilmedi.

Bu, Siyonist düşmanın, İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında ayrışmaya neden olmak için yanlış bayrak taktiklerini kullanarak yaptığı bir aldatmadır ve bazı diğer ülkelerde de meydana gelebilir.

"KÖTÜ NİYETLİ KAMPANYALARA DİKKAT EDİN"

Geçtiğimiz yıl üç askeri ve güvenlik savaşı denedik. İran'daki cephe hattı, düşmanların düşündüğünden çok daha güçlüdür. Savaş, düşmanın kendi lehine bir halk hareketinden umutsuzluğa kapılmasının ardından patlak verdi. Düşman, halkın bir ya da iki gün içinde İslam rejimini devireceğini düşündü. Düşman, rejimin liderinin ölümü durumunda halkımızın meydanları terk edeceğini hayal ediyordu.

Halkımız, düşmanın kötü niyetli medya kampanyalarına karşı dikkatli olmalı. Düşman, İran'a hakim olabileceğini ve onu böleceğini düşünüyor. Halkımız meydanlarda varlığıyla sağlam bir kale oluşturdu ve düşmana sert darbeler indirdi. Yerel medyaya zayıflıklara odaklanmaktan kaçınmasını tavsiye ediyoruz.

Komşu ülkelerle inanç, menfaat ve dünyanın zorbalık güçlerine karşı mücadele konusunda ortak noktalarımız var. Türkiye ve Umman'da gerçekleşen saldırılar hiçbir şekilde İran silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmedi; bu saldırılar, ulusumuzu bölmeye yönelik Siyonist düşmanın bir planıdır"