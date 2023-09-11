Düzenli olarak eşinizle birlikte olun spermler yumurtalarda ortalama olarak 5 gün canlı kalırlar. Ve siz eşinizle ne kadar sık birlikte olursanız o kadar hamile kalma oranınız artar. Sık sık eşinizle girdiğiniz ilişkide spermlerin canlı kalmasını ve yumurtalarda daha çabuk döllenmesini sağlayabilirsiniz. Kafein miktarı çok olan kahveyi ve sigarayı bırakın kafein gebe kalma olasılığını %50 düşürüyor. Eşinizin vücudunu serin tutmaya özen gösterin dar kot pantolonlar, kumaş pantolonlar ya da keten pantolon giymesini engelleyin. Pamuklu ve vücuduna oturmayan iç çamaşırları bu dönemlerde tercih etmeyin.

Yumurtlama zamanlarında diyet yapmaya kalkışmayın diyet yaparken kalori düşüklüğüne ve bunun sonucunda hormonlarınızın düzensiz çalışmasına neden olursunuz. Vücuda giren kalori miktarı azaldıkça hormonlarınızın da gebelik hormonunun azaltması aynı orantılıdır. Beslenme şeklinize protein ve kalsiyum yönünden zengin yiyecekler ekleyin. C ve E vitaminlerini de kesinlikle unutmayın.

İçkiyi kökten bırakın. İçki ve sigara kadın ve erkekte üreme organlarının çalışmasında ciddi zararlar ortaya çıkarıyor bu zararlar kısırlıkla bile sonuçlanabilir. Kullandığınız ilaçları bir kadın doğuma sorun ve ona göre kullanmaya devam edin. Yumurtlama zamanınızda kesinlikle doğum kontrol hapı gibi ilaçlar tüketmeyin.A ve D vitamini kullanarak ilişkinizin ateşini arttırın. A ve D vitaminleri iktidarsızlıkla baş eder ve cinsel isteği artırır. A ve D vitamini dışında eczanelerde satılan cinsel performans artırıcı ürünleri de kullanabilirsiniz.