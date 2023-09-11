Hamilelikte tabii ki cinsel ilişki yaşanabilir. Buna engel durumlar, tıbbi sorunlar olabilir. Bunu kadın doğumcunuz size söyleyecektir. Daha önce düşük yaptıysanız, bir sonraki hamileliğinizde cinsel ilişkiye izin vermeyeceğiz. Rahim ağzı yetmezliğiniz varsa, o zaman da cinsel ilişki sizin için sorun yaratabilir. Bunların dışında anne ile bebeğin bağlantısını sağlayan zar olan plasentanın çok alçak yerleşimi yani rahim ağzına yakın yerleşim durumlarında da cinsel ilişki, plasenta zarına zarar verebileceği için bu durumlarda da cinsel ilişkiyi yasaklıyoruz. Eğer ikiz gebeliğiniz varsa 6 ile 9. aylarda cinsel ilişkinin zarar verebileceğini düşünüyoruz. Bunun dışında her durumda cinsel ilişkiye izin veriyoruz. Hamilelikte cinsel ilişkiyi, çiftler arasındaki mutluluğun devamı için destekliyoruz.