Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 6 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalanda meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürüücü Davut B. Yönetimindeki 42 AJC 548 plakalı otomobil, önünde seyreden Orhan E. Yönetimindeki 34 GEJ 008 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Birsen B., Bayram A., Yasemin A., Gülsinem E. Ve Salih E. Yaralandılar.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.