Gebelik boyunca tabii ki cinselliğinizde bir farklılık olacaktır. Sosyokültürel seviyeden tamamen bağımsız olarak zaten çiftlerin %15’i, gebelik sırasında cinsel ilişki yaşanabileceğini bile bilmiyor. Dolayısıyla bu çiftler cinsel ilişkiyi zaten bırakıyorlar. Bunun dışında çiftler gebelik boyunca belli nedenlerle cinsel ilişkilerini %50 oranında da azaltıyorlar. Bu problemlerin en başında fiziksel şikayetler geliyor. Hastaların %80’i fiziksel şikayetleri nedeniyle cinsel aktivitelerinden uzak duruyorlar. Bunlardan biri de hastaların ağrılarının olabilmesidir. Hem annede hem babada bebeğe zarar verebilme korkusu vardır. Hastaların neredeyse %60’ı bu şekilde cinsel ilişkiden uzak durarak, bebeklerini koruma refleksi geliştirirler. Oysa ki bu çok doğru değildir. Bebeğe zarar vermeniz çok mümkün değildir. Son olarak da çeşitli hormonal değişiklikler nedeniyle gebede cinsel istekte bir azalma olabilir. %30 oranında kadınlarda cinsel istekte bir azalma olabilir. Dönemsel olarak değerlendirdiğimizde 1. dönemde yani ilk 3 ayda zaten annelerde çok ciddi bir vücutsal değişiklik oluyor. Bu vücutsal değişiklikte annenin buna adaptasyon süreci gerekiyor. Gebenin bulantıları oluyor, kendini çok daha yorgun hissediyor. Bulantısı olan ve yorgun olan bir annenin de cinsel aktivite düşünmesini zaten hayal etmiyoruz. Olursa engel değil fakat azalacağını da öngörebiliyoruz. Balayı dönemi geliyor ardından. Yani gebeliğin 3 ile 6. aylarıdır. Bu dönemde kadınların genital alanlarına giden kanda bir artış oluyor. Genital alanları şişiyor ve uyarılabilirlikleri artıyor. 3 ve 6. aylarda gebelerin özellikle cinsel iştahlarının arttığını ve daha sık cinsel ilişkiye girdiklerini görüyoruz. Bu dönemde daha sık ve mutlu olan bir beraberlik geliyor. Son dönemde ise yani 6 ve 9. aylar arasında artık annenin karnı gittikçe daha da belirginleşiyor ve bu dönemde ağrıları da bir parça daha fazla artar. Bu dönemde de tekrar cinsel aktivitenin azaldığını görüyoruz. Yani cinsel aktivite, gebeliğin 1. ayından 9. ayları arasında farklılık gösterir ve bu dönemde olan cinsel beraberliklerin de hep aynı olması beklenmez.