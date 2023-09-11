Daha önce servis taşımacılığı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle önceden tartışmış olan Levent A.'nın iş yerine gerçekleşen bir saldırı sonucunda silahlarla ateş açıldı. İş yerinden de karşılık verildi.

Olay yerinden hızla kaçmaya çalışan Ö.V. ve O.V., iş yeri sahibinin otomobilini çarparak kaçmaya devam etti. Olay sırasında yaralanan O.V., Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi, ancak Ö.V. olay yerinden yaya olarak kaçmayı başardı. Olay yerinde yapılan incelemede, 25 adet boş mermi kovanı bulundu.

Olayın hemen ardından, çok sayıda polis ekibi ve ambulans bölgeye yönlendirildi. Şans eseri, kurşunlar cadde üzerinde bulunan sivil vatandaşlara isabet etmedi, ancak park halindeki birçok araca zarar verildi.

Kaçan Ö.V.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.