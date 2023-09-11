Gebelik boyunca cinsel ilişkiler, çiftlerin en büyük endişelerinden biridir. Bebeğime zarar verebilir miyim korkuları vardır. Bebek, anne karnında birden fazla koruyucu katman içindedir. Kendisi su dolu bir torbanın içindedir. Onun çevresinde kaslardan oluşan bir koruyucu zar vardır. Ardından annenin karnı vardır. Dolayısıyla cinsel ilişkiyle bebeğinize fiziksel olarak zarar vermeniz mümkün değildir. Burada, acaba cinsel ilişkide bulunduğumuzda erken doğuma veya düşüğe neden olabilir miyiz? Sorusu aklımıza geliyor. Çalışmalar göstermiştir ki; eğer daha önce bir düşük hikayeniz yoksa cinsel beraberlik, düşüğe neden olmamaktadır. Erken doğum konusundaki bilgilerimiz ise biraz daha bulanıktır. Büyük çalışmalar, gebelik döneminde beraberliğin erken doğuma neden olmadığını göstermektedir. Tabii ki cinsel beraberlik, beraberinde özellikle memelerin uyarılması veya erkeğin boşaldığında menisinin içindeki çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle rahminizde kasılmaya neden olabilir. Fakat bu kasılma, çoğunlukla 1 veya 2 dakika sürüp geçen ve tamamen iyi huylu ve erken doğuma neden olmayan bir kasılmadır. Eğer doğum zamanınız geldiyse ve cinsel aktivitenizi sürdürüyorsanız yani artık zaten doğurmanız gerekiyorsa, cinsel aktivite doğumu tetikleyebilir. Hatta bazı zamanlarda 36 ile 40. haftasını tamamlamış bebeklerde, normal yolla doğumu tetiklemek için cinsel ilişkiyi öneren doktorlar vardır.