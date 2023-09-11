Gebelik döneminde pasif içici olan anne adayı yani sigara dumanına çevresi tarafından maruz bırakılan anne adayı ya da hamilelik döneminde sigara kullanan anne adayları daha çok düşük riski taşımaktadır. Çünkü sigaranın içerdiği zehirli maddeler ve nikotin

bebeğin su keseciğinin erken açılmasına sebep olarak bebeğin rahimden erken ayrılmasına ya da dış gebeliğe sebep olmaktadır.

Sigaranın gebelik döneminde kullanılması birçok soruna sebebiyet vermektedir. Bebeğin anne rahminde ölmesinden düşüğe kadar sebep olan hamilelikte sigara kullanımının bunun dışında başka etkileri de bulunmaktadır.

-Gebelik döneminde sigara kullanılmasının en ciddi sebeplerinin başında erken doğum riskinin artması gelmektedir.

-Düşük birçok farklı etkenden dolayı görülebilir. Ancak sigarada düşüğü tetikleyen etmenler arasında bulunmaktadır.

-Sigara kullanan anne adaylarının bebeklerinin daha zayıf ve güçsüz olduğu da gözlemlenmiştir. Bunun için sigara kullanan annelerin bebeklerinde ciddi kilo kaybı oluşmaktadır.

-Yeni doğan döneminde bebeklerin ölüm riski fazladır. Ancak gebelik döneminde sigara kullanılması yeni doğan dönemindeki bebeklerin ölüm riskini katbekat artırmaktadır.

-Gebelik döneminde annenin aldığı vitamin ve kalsiyumun etkisini azaltmakta ve bebeğin beslenmeden aldığı değeri azaltmaktadır.

-Sigara kullanan anne adaylarının bebeklerinde çok daha fazla hastalık riskinin olduğunu belirtmiştir.

Gebelik Dönemlerinde Sigara İçen Annelerin Bebeklerinde Ne Gibi Anormallikler Görülür?

Sigaranın vücuda birçok zararı bulunmaktadır. Gebelik süresince içilen her bir sigara hem anneye hem de bebeğe ekstra zarar olarak geri dönmektedir. İçilen her sigara ayrı bir risk olarak görülmekte hem anne adayı için hem de bebek için risk oluşturmaktadır.

Gebelik döneminde sigara içen anne adaylarının bebekleri anne rahminde ölebilir. Anneler düşük yapabilir. Anne karnında çocuk akciğer gelişimini tam olarak tamamlayamaz ve bu çocuklarda genel olarak ilerleyen yaşta bronşit astım problemi görülmektedir.

Astım ve ve akciğer sorunlarının yanı sıra gebelik döneminde sigara içmek bebeklerin beynine de zarar verecek etkiye sahiptir. Gebelik döneminde sigara kullanmak bebeklerin beyinsel sorunlar yaşamasına, psikolojik davranış bozukluklarına ve özellikle davranışsal bozukluklara sebep olmaktadır.

Gebelikte Sigaranın Azaltılması Bebeğe Fayda Sağlar Mı?

Gebelik döneminde sigarayı hiç kullanmamak en doğru olanıdır. Ancak her içilen sigara gebelikte sigaraya bağlı oluşabilecek risk faktörünün artmasına sebep olmaktadır. Sigaranın azaltılması risk faktörünü elbette ki azaltmaktadır. Ancak tam olarak riski ortadan kaldırmamaktadır. Sigaraya bağlı risk faktörünün azalması için gebenin hiçbir şekilde sigara kullanmaması ve sigara içilen ortamda kesinlikle bulunmaması gerekmektedir.

Kadınlar Gebe Kalmadan Ne Kadar Süre Önce Sigarayı Bırakmalıdır?

Kadınlar sigarayı bırakırlarsa genel olarak gebeliklerini öğrendikten sonra bırakmaktadırlar. Ancak bundan daha güzeli gebe kalınmadan 3 ay öncesinde sigaranın bırakılmasıdır. Sigaranın gebelik planlandıktan sonra bırakılması durumunda daha sağlıklı bir gebelik geçirilmiş olacaktır. Eğer ki gebelik planı yapmadıysanız ve hamile kaldıysanız hamile kaldığınızı öğrendiğiniz andan itibaren tek bir sigara dahi içmemelisiniz.