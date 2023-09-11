Hamilelikte anne adaylarının en çok şikayetçi olduğu rahatsızlıkların başında uyku sorunu vardır. Hamileliğin ilk 3 aylık döneminde bazı hormonların salgılanması sonucu ortaya çıkan uyku problemi oldukça sıkıntılı olmaktadır. Buna ek olarak doğum korkuları da uykusuzluğu etkileyen psikolojik etmenler arasında yer almaktadır.

Her insanın farklı uyku alışkanlıklar ve süresi vardır,fakat tüm annelerde ortak olan sorun ise şiddetli uykusuzluk problemi yer almaktadır. Anne adaylarının bedenlerinde yaşanan değişimler psikolojik olarak anneyi etkilemekte ve buda uykusuzluk olarak dışa yansımaktadır.

İnsanlar yeterli uyku uyumadıkları zaman ortaya gerginlik, sinirlilik ve baş ağrısı gibi hisler sergilerler. Daha ileri gittikçe ise dikkat dağınıklığı ve sağlıklı karar verememe gibi belirtiler ortaya çıkar. Aşırı uykusuzluğun sürekli olması günlük yaşamda bir süre sonra çekilemez bir hal almaya başlamaktadır.

Sık Sık İdrara Çıkma Sebebiyle Gece Uyanma

Hamileliğin yaz aylarına rastladığı zamanlarda yeterli sıvı alımı üzerinde durulması gereken oldukça önemli bir konudur. Alacağınız günlük su miktarının gün içinde ve akşam erken saatlerde almanız size gece idrara çıkmanızı azaltır. Özellikte uyumaya yakın daha az su tüketerek bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Bilindiği üzere hamilelikte karın şiştikçe mesaneye baskı yapar ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı duyarsınız.

Çay, kahve ve kolalı içeceklerin uyumaya yakın saatlerde içmemeniz geceleri idrara çıkmanızı azaltacaktır. Ek olarak bu tür içecekler içerdikleri tein santral ve kafein gibi sinir sistemini uyaran halk arasında uyku kaçıran içeceklerdir. Yemeklerle birlikte sıvı almanız midenizi daha çok dolduracak ve mide yanmasına sebep olacaktır. Fakat öğünler arasında sıvı almanı sindirime karışır ve midenizin aşırı dolmasını engelleyerek mide yanmasından sakınabilirsiniz.

Bacaklarda oluşan kramp ve kasılmalar

Hamileliğin son günlerinde bacaklarınızda kasılmalar olabilir, bu durum genellikle vücudunuzda magnezyum ve kalsiyum yetersizliğinden değil, kanın sulanması sebebiyle kanda yer alan kalsiyumun azalmasından kaynaklanmaktadır. Buna çözüm olarak kalsiyum ve magnezyum besin değeri yüksek olan besinler tüketmeniz faydalı olacaktır. Magnezyum ve kalsiyum bakımından zengin yiyecekler süt ve yumurta, badem, incir ve ıspanaktır.

Yatağınızı dikkatli seçin

Sağlıklı uykunun yolu yattığınız yataktan da geçmektedir. Çok sert ve rahatsız yataklar uyumayı zorlaştırırken aşırı yumuşak yataklar ise bel ağrılarına sebep olabilmektedir. Yatağınızın ortopedik olması oldukça önemlidir. Yatak seçiminin yanında yatma şeklide oldukça mühimdir. Hamileliğin son dönemlerinde en rahat ve sağlıklı yatış şekli sol tarafınıza doğru yatmaktır. Karnınızı desteklemek için yastıkta kullanabilirsiniz.

Vücudunuzu Çok Kasıyor musunuz?

Birçok insan yatarken gergin bir şekilde sürekli etrafında döner, beynimizin bir bölümü kaslarımızı gereksiz yere gergin tutmaya çalıştıkça rahat bir şekilde uyumak oldukça zordur. Daha çok rahatlatıcı şeyler düşünerek kendinizi rahatlatın, rahatsız edici her şeyi kendinizden uzak tutun böylece oldukça rahat bir uyku uyuyabilir ve enerji depolayabilirsiniz.

Hamilelikte Oluşan uykusuzluk İçin Alınabilecek Önlemler Nelerdir?