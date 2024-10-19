Edinilen bilgiye göre İnegöl Yenişehir yolu üzeri Hamzabey Mahallesi mevkiinde Kemal A. yönetiminde 16 KIK 41 yönetimindeki motosiklet ile 16 AZV 926 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Fatma A. (45) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.