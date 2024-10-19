Bakan Ersoy, Antalya'nın, sunduğu doğal güzellikler ve zengin kültürel miras sayesinde uluslararası turizmdeki cazibesini artırdığını vurguladı.

Ersoy, bu yıl gerçekleştirilen çeşitli tanıtım kampanyalarının ve etkinliklerin, turist akışını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Özellikle yaz aylarında ve tatil dönemlerinde Antalya’nın en çok tercih edilen destinasyonlardan biri haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, yerli ve yabancı turistlerin bölgedeki konaklama, yeme-içme ve eğlence sektörlerine olan katkılarının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan, bu artışın sürdürülebilir turizm anlayışıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, Antalya’nın gelecekteki turizm potansiyelini daha da artırmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.