2013/2015 sezonlarında Galatasaray’ı çalıştıran ve 3 kupa kazanan Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor ile ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Bursaspor’un durumunu değerlendiren Hamzaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Eski Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Valla bu çöküş hikayesini çok kısa bir sürede anlatmak mümkün değil ama bugünlere geleceği çok aşikardı, Bursaspor adına çok çok üzülüyorum. Çünkü böyle güzel bir futbol şehri,bu kadar iyi bir altyapıya sahip bir kulüp göz göre bu noktalara geldi. Ben burada gerçekten hem şehrin ileri gelenleri hem sorumluların hepsine; Valisinden, Belediye başkanından, Emniyet müdürlerinden tutun da herkese kadar yani bu sorumluluğu yerine getirmedikleri için kırgınım. Bir şehrin en önemli markası olan Bursaspor kulübü bu şekilde terk edilmemeliydi ama maalesef herkes teker teker uzaklaştı, uzaklaştırıldı, uzaklaşmak zorunda bırakıldı.O yüzden de Bursaspor bugünleri yaşamak zorunda kaldı. Çok üzgünüm fakat inşallah herkes aklını başına alır, böyle güzel bir şehrin böyle güzel bir kulübü yeniden toparlanır ve yeniden Süper Lig‘e kadar çıkar.Çünkü Bursaspor inanılmaz bir renk, futbol adına da çok güzel bir renk,Türkiye için de aynı şekilde inşallah tekrar süper Lig’de görürüz."