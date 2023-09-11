Son zamanlarda acil servislerdeki yığılmalardan dolayı, acil hastaların diğer hastalardan ayırt edebilmek için triyaj dediğimiz bir sistem uygulamaktayız. Triyaj, kelime anlamı olarak da ayıklama, ayırma anlamına gelen bir durumdur. Triyaj yaparken üçlü triyaj sistemi uyguluyoruz. Triyal 1 dediğimiz hastalar, dakikalar içinde müdahale etmediğimiz zaman hayati veya organlarını kaybetme tehlikesi yaşayan hastalardır. Bunlar ilk 5 dakika içerisinde acil servise alınıp, gerekli müdahale yapılır. Triyaj 2 dediğimiz hasta grubu, saatle içinde müdahale etmediğimiz zaman organ kaybı veya hayati tehdit oluşturabilecek kalp krizi, felç durumu gibi hastalıkları olan hastalardır. Bunlara da saatler içinde müdahale edilmesi gerekir ve ilk yarım saat içinde acil servisten hemen içeri alınarak gerekli tetkiklerin yapılması gerekir. Bunların haricinde kalan hastalar ise triyaj 3 dediğimiz ve gerçekten acil olmayan durumları düşündürür.