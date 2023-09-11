Türkiye’de apartman cami modası başladı. Apartmanların üst katlarına yapılan ibadethaneler mimarileri ile tartışmaların odağı haline geldi. Bölge insanlarının bir bölümü camileri beğenirken, bir kesim ise bu tarz mimarilere izin çıkmasını sert dille eleştiriyorlar. İşte o camiler..

Apartman camilerinden ilki Ankara'nın Keçiören ilçesi Ahmet Şefik Kolaylı caddesi üzerinde yapıldı. Görenleri şaşkına çeviren yapı,

6.kattan sonra bir anda cami görünümü alıyor. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan apartman camilerine çıkış ise asansörler aracılığı ile sağlanıyor. 1 km öteden görülebilen cami, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor.

Edinilen bilgiye göre görünümü her ne kadar apartman camisini andırsa da alt katlarda kuran kursları ve hafızlık faaliyetlerinin yapıldığı bölümler olarak tasarlandığı açıklandı.

Apartman camilerinin ikincisi ise Gümüşhane'de yapılıyor. Yapımı süren cami inşaatı, 7 katlı apartman görünümünde. Oltanbey Mahallesi’nde inşa edilen cami yine Ankara’da ki camiyle benzerliklere sahip.

Alt katları Gümüşhane Diyanet Vakfı Cami ve Külliyesi tarafından kurs ve kütüphane olarak kullanılacak. Caminin yapımını üstlenen yetkililer, eğimli arazi şartları nedeniyle yapının katlı planlandığını belirterek binanın çok amaçlı kullanılacağını söyledi.