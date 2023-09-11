Sonradan edinilmiş ataksilerde en sık neden, beyinciğin kanama veya damar tıkanıklığına bağlı inme nedeniyle hasarlanmasıdır. Bunun dışında polinöropati denilen sinir harabiyetleri, beyincik tümörleri, beyinciğin ve omuriliğin multiple skleroz gibi bir takım sinir sistemi hastalıklarına bağlı olarak etkilenmesi, alkolizm, B12 ve E vitamini eksiklikleri, bazı toksit maddeler ve özellikle epilepsi tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar ile bazı kanserlerin uzak etkilerine bağlı olarak da ataksiler görülebilmektedir.