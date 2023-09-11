Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinin Milet Mahallesi'nde, iki grup arasında gürültü nedeniyle başlayan bir tartışma, hızla şiddetli bir kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki sözlü atışmalar, sonunda taşların ve sopaların kullanıldığı bir çatışmaya evrildi. İnsanlar, çatışmanın şiddetlenmesi üzerine hemen olayı polise bildirdi.

Kavga, taraflar arasındaki gerilimi anbean kaydeden cep telefonu kameraları sayesinde görüntülendi. Bu anlar, şiddetin ne kadar hızlı bir şekilde tırmandığını gösteriyor. Taraflar arasındaki yumrukların havada uçuştuğu bu çatışma, mahalle sakinleri arasında büyük bir endişe yaratmış durumda. Olayın ardından polis, tarafları güçlükle ayırarak olay yerine müdahale etti.