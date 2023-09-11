Hapşırmak sesli bir şekilde ağızdan ve burundan nefes verdiğimiz bir reflekstir.

"Burnunuzda istenmeyen bir durum olduğunda vücudunuz hava yolunu açmak için otomatik olarak hapşıracaktır." diyor Cleveland Alerji Sağlığı Merkezi'nden Dr. Todd Rambasek. Burnumuz; polen, soğuk algınlığı, mukus, biber gibi nefes almayı engelleyen çeşitli durumlarda hapşırma refleksini gösterir. Vücut nefes yollarını açmak için en kolay yolu seçip, bizi bu dertten kurtarmak için hapşırıyor.

1.Hapşırmak sinir sisteminde başlayan bir olaydır. Vücudumuzun beyine gönderdiği "hava yollarını aç" sinyali ile refleks olarak hapşırıyoruz.

2.Uyurken hapşırmayız. Çünkü biz uyurken sinir sistemimiz de uyuyor.

3.Yaygın inanışın aksine, hapşırırken kalbimiz durmuyor. Kalp ritmimiz değişebiliyor ancak kalpte bir durma söz konusu değil.

4.Hapşırarak vücudumuzu zararlı bakterilerden koruyor, içeri girmesine engel oluyoruz. Ayrıca hapşırarak burunda yerleşen zararlı bakteri ve mikropları vücuttan atıyoruz.

5.Saatte 160 km hızla hapşırıyoruz. Aman hapşırırken çevreye dikkat edin!

6.Hapşırırken gözlerinizi açık tutamazsınız.

7.Kaşlarımızı koparmak hapşırmamıza sebep olabilir. Çünkü kaşlarımız tıpkı burnumuz gibi yüzümüzü mikroplara karşı korumakla görevli.

8.En uzun hapşırma rekoru İngilitere, Worcestershire'dan Donna Griffiths'e ait. Donna tam 978 gün boyunca hapşırmış. Çılgınca değil mi?

9.Gün ışığı bizi hapşırtabilir. Gün ışığı bir hapşırma nedeni olabiliyor. Understanding Body Language'in yazarı Patti Woods kitabında gün ışığında hapşıranlara yunanca "ışık" anlamına gelen "photics" deniyor. Bu durum kalıtsal olabilir. Burnun gün ışığına karşı hassas olmasından kaynaklanıyor.

10.En fazla hapşıran hayvanların iguanalar olduğunu biliyor muydunuz?