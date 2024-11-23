Bursa’nın İnegöl ilçesinde harçlık vermediğini iddia ettiğini dedesini bıçaklayarak ağır yaralayan torun tutuklandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokakta meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K.’yi (73) ziyarete gitti. İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddetti. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı dede, zorlukla evden dışarıya çıkarken, torun kendini apartmana kilitledi. Ağır yaralanan dede, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kendini apartmana kilitleyen öfkeli torun elindeki bıçakla kendini de yaraladı. Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için çalışma başlattı. Şüpheli, 1 saat süren yoğun ikna sonucu teslim oldu. Yakalanan şahıs da ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde, "Dedemle tartıştık. Bende o anda sinirlendim. Bir anlık sinirle yaptım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.