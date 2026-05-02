Olay, dün akşam saatlerinde Uludağ yolunda meydana geldi. Akbal ailesi, piknik sonrası Bursa'ya dönerken ormanlık alanda aniden yola çıkan tilki ile karşılaştı. Araçlarını durduran aile, tilkinin aç olduğunu ve yiyecek beklediğini fark etti. Yanlarında bulunan peynirli krakerleri tilkiye veren Güray Akbal, o anları şu sözlerle anlattı:

"Çok doğal ortam, hafta sonu ailemizle birlikte Uludağ'a çıkmıştık. Dönüşte yolumuzu kesti. Acıktığı için yola çıkmış, geçen arabalardan yiyecek istiyor. Elimizde kalan peynirli krakerlerden yedirdik. Görüyorsunuz insanlarla iç içe. Biz ona zarar vermediğimiz sürece o da bize uysal yaklaşıyor."

Görüntülerde, ürkek hareketlerle krakerleri alan tilkinin bir süre sonra uzaklaştığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede ilgi gördü.

Uzmanlardan uyarı: Yaban hayvanlarını beslemeyin

Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ise vatandaşları uyardı. Yaban hayvanlarının insan eliyle beslenmesinin, doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğunu ve hayvanları yola daha sık çıkmaya teşvik ederek trafik kazası riskini artırdığını belirtti. Yetkililer, "Ne kadar sevimli görünse de yaban hayvanlarına yiyecek vermeyin. Hem onların sağlığı hem de sizin güvenliğiniz için mesafeyi koruyun" çağrısı yaptı.

Uludağ ve çevresinde özellikle kış ayları sonrası yiyecek bulmakta zorlanan tilki, domuz gibi yaban hayvanlarının zaman yola indiği biliniyor.