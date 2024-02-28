Çağdaş Demokrat harita mühendisleri gurubu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere değinildi;

"Seçim sonrası sandık görevlilerince yapılan sayım sonucuna yasal süresi içerisinde Çağdaş Demokrat Harita Mühendisleri gurubu olarak;

1-Sandık görevlilerince yapılan sayım sonucunda açıklanan oy sayılarına göre yönetim kuruluna giren son iki üye ile giremeyen ilk 3 üye arasındaki oy farkının çok çok az (1-7 oy) olması,

2-Meslektaşlarımızca kullanılan çok sayıda karma oy olması nedeniyle sayım sırasında yapılmış en ufak bir maddi hatanın bile seçmen iradesinin yanlış tecelli etmesine neden olacak olması

3-Sayım sırasında tüm gün süren seçim sürecinden ötürü sandık görevlilerinin ve müşahitlerin yorgunluğundan kaynaklanan sayımda hata yapma ihtimalinin fazla olması ve yorgunluktan ötürü işlemlerin bir an önce bitirilmeye çalışılması, gerekçeleri ile ilçe seçim kuruluna oyların yeniden sayılması için talepte bulunulmuştur.

Talebimiz ilçe seçim kurulu hakimi tarafından uygun görülmüş ve ilçe seçim kurulunca 25 Şubat günü gerçekleşen HKMO Bursa Şube Yönetim Kurulu ve Delege seçimleri için kullanılan yönetim kurulu oy pusulaları yeniden sayılmış ve Nilüfer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28.02.2024 tarih ve 2024/20 sayılı kararı ile seçim sonuçları kesinleştirilmiştir.

Nilüfer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 28.02.2024 tarih ve 2024/20 sayılı kararına göre 25 Şubat günü gerçekleşen HKMO Bursa Şube Yönetim Kurulu;

1- İlker Tokdemir 324

2- Kubilay Öksüz 311

3- Emre Karagöz 309

4- Cüneyt Taşkesen 308

5- Cihangir Doğan 306

6- İbrahim Serhat Ayaz 294

7- Mustafa cebe 293

Olacak şekilde kesinleşmiştir. Seçim sonucunda HKMO Bursa Şube 17. Dönem Yönetim Kuruluna ve değerli meslektaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.

Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için kararlılıkla yürüttüğümüz çalışmalara bundan sonra Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu olarak devam edeceğiz.

Herkesi kapsayan, herkesin eşit bir şekilde söz sahibi olacağı ve Harita Mühendislerinin problemleri birinci önceliğimiz olacaktır.

Çok değerli meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz. "