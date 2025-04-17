BURSA (İGFA) - Haşim Ali Arıkan’ı BUSİAD Evi’nde BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç ağırladı.

Ziyarette Arıkan, baharın gelmesiyle birlikte başta BUSİAD Yönetim ve üyeleri olmak üzere Bursalıları Harmancık’ın güzel doğasında vakit geçirmeye davet etti. Arıkan, Harmancık’ta hayvancılık, bitkisel tarım ve turizm imkanları olduğunu da ifade etti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar da, BUSİAD Yönetim ve üyelerinin Harmancık ve diğer dağ ilçelerini görmelerini ve yerinde iş birliği imkanları araştırılmasını önemsediklerini kaydederek, gelecek günlerde bölgeye bir gezi planlayacaklarını kaydetti.

Küçükkayalar, ayrıca BUSİAD ile harmancık Belediyesi arasında başka iş birliği imkanlarını da araştırmak gerektiğini söyledi. Küçükkayalar, Arıkan’a bir anı tabak hediye etti.