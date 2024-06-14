Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’ın mefaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” dedi. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ise göreve başlamak için sabırsızlandığını belirterek, gurur duyulacak bir takım oluşturacaklarını dile getirdi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bonckhorst için imza töreni düzenledi. İmzaların atılmasının ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör Van Bonckhorst ve yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Arat, Hollandalı teknik adamla ocak ayından bu yana iletişim halinde olduklarının altını çizerek, "Ocak’ta anlaşmak üzereydik. Ancak yardımcısı Van Gastel’in NAC Breda ile sözleşmesi vardı. Olmadı. Ancak bizimle hiçbir zaman ilişkisini koparmadı. Türkiye Kupası’nı kaldırdıktan sonra beni tebrik etmek için ilk arayan isimlerden biriydi. Van Gastel, NAC Breda’yı şampiyon yaptı ve 1. Lig’e yükseltti. Sonra Van Bronckhorst bize hazır olduğunu iletti. Biz de anlaşma yapmaya karar verdik. Çok mutluyuz. Çok büyük başarılara imza attı. Eşi ile vakıf kurdu ve gençlere iyilikler yapıyor. Bu yaptığı iyiliklere Türkiye’de de devam edebilir. Giovanni van Bronckhorst’un felsefesinin Beşiktaş ile inanılmaz bir uyum sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini aktaran Arat, "Büyük hazırlıklar yaptık. Hedefimizdeki herkesle görüşüyoruz. Sahamızın yenilenmesine başlanıyor. Çok güzel bir çatımız olacak. Tesislerdeki 2 sahanın değişimine de başlandı. Taraftarımıza ve genel kurulumuza sözümüz var. Beşiktaş’ın mefaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Çok travmatik bir sezon yaşadık. Bu travmadan kurultup bir an önce kuvvetli bir takım planlama peşindeyiz. Taraftarımızın, Giovanni van Bronckhorst’un liderliğinde, kartalların uçmasına hazırlanması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni van Bronckhorst: "Gurur duyulacak bir takım oluşturacağız"

Siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, taraftarın gurur duyacağı güçlü bir takım oluşturacaklarını söyledi. Beşiktaş’ta görev yapacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Beşiktaş’ı başarılara ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Çok iyi karşılandım. Burada hızlı şekilde bir yapı oluşturabiliriz. Herkesin çok çalışması en önemli detay olacak. Mücadele edeceğiz. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Enerjim yüksek. En iyi takımı hazırlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Futbol oynadığı dönemde ve teknik adamlık kariyerinde her zaman şampiyonluklar hedeflediğini vurgulayan Giovanni van Bronckhorst, şunları kaydetti:

"Tek bildiğim şey şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş’ta da bunu yapacağız. Hayatta meydan okumalara ihtiyacınız vardır. Bu, yeni meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım oluşturacağız. Taraftarın da desteğine çok ihtiyacımız var. İç sahada puan alınması çok zor bir takım olmalıyız. Altyapımız çok güçlü. Semih Kılıçsoy buna iyi bir örnek. Genç futbolcularımız A takım için çok önemli olacaktır. Onlarla çalışmam gerekiyor. Beşiktaş’ın altyapı oyuncuları A takımda oynama konusunda çok hevesli ve heyecanlılar. Bu konuda ben de çok heyecanlıyım. Bu takımda çok fazla oyuncu benim istediğim şekilde oynayabilir. Çok net bir oyun tarzımızın olması lazım. Hollanda’da 4-3-3 sistemi içinde büyüdüm. Taktiksel anlamda esnek olmak lazım. Rangers’ta bunu yaptım. Beşiktaş’ta da yapacağım. Çok iyi hocalarla bir sistem içinde büyüdüm ve geliştim. Şu andan itibaren bir Kartal’ım. Taraftardan biriyim. Başarılı olmak için elimden geleni yapacağım."

Brad Friedel: "Beşiktaş’ı daha güçlü yapmaya geldim"

Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel da törende açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta çalışacağını için çok gururlu olduğunu belirten ABD’li futbol adamı, "Beşiktaş’ı daha güçlü yapmaya geldim. Harika bir teknik ekibimiz olacak. Transfer stratejileri ve yapımızı geliştirme adına Beşiktaş’a destek vermeye çalışacağım. Küresel anlamda büyük bir ağ oluşturacağız. Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her konuda yönetimle çalışmaya geldim. Tekrar Türkiye’de olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.