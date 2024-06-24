“Film Tasarımı Kulübü” tarafından ilk kez düzenlenen Hasat Zamanı Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. 39 filmin yarıştığı yarışmada En İyi Film Ödülü, “Balık” filmiyle İrem Kaya’nın olurken Jüri Özel Ödülü, “Tenasüh” filmiyle Mert Hakan’ın oldu.

“İlk Hasat” isimli kategoride lise öğrencilerinin, “Hasat Sonu” adı verilen kategoride ise İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin 2023-2024 eğitim-öğretim yılında çekilmiş filmlerinin yarıştığı festivalin gösterimleri ve ödül töreni gerçekleşti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün geçmiş mezun öğrencilerinin filmlerinin yer aldığı “Nadas” kategorisi ile başlayan gösterim programı, “Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali” seçkisi ve “Hasat Sonu” kategorisindeki finalist öğrenci filmlerinin gösteriminin ardından ödül törenine geçildi.

“Amacımız öğrencilerimiz arasında rekabeti artırarak daha iyi filmler çıkmasını sağlamak.”

Ödül töreninde konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı ve Hasat Zamanı Kısa Film Festivali Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan, “Bu bizim ilk festivalimiz, iyi bir yerdeyiz. Amacımız bölümümüzün görünürlüğünü ve öğrencilerimiz arasında rekabeti artırarak daha iyi filmler çıkmasını sağlamak. Umarım festivalimiz uzun yıllar sürecek şekilde devam eder” dedi.

Hasat Zamanı Kısa Film Festivali Jüri Başkanı yazar/yönetmen Bülent Sağlam, konuşmasında festivale katılan öğrencilere kendi gözlerinden dünyayı gösterme fırsatı sunduğu için teşekkür etti ve ardından Jüri Özel Ödülü’nün “Tenasüh” filminin yönetmeni Mert Hakan’a verildiğini açıkladı. En İyi Film Ödülü ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Doğan tarafından “Balık” filminin yönetmeni İrem Kaya’ya verildi.