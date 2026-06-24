Dünyanın en prestijli yükseköğretim sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 'Dünya Üniversiteleri 2026 Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması'nı açıkladı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), devlet ve vakıf üniversiteleri arasında Türkiye'de birinci, dünya sıralamasında ise 59'uncu sırada yer alma başarısını gösterdi.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE, üniversitelerin Birleşmiş Milletler'in Sürdürebilir Kalkınma Amaçları'nın (SKA) gerçekleştirilmesine yönelik katkıları ve oluşturdukları etki açısından değerlendirildiği listeyi açıkladı. Dünyadaki 116 ülkeden bin 646 üniversitenin verilerinin eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kurumsal uygulamalar yoluyla sürdürebilir kalkınmaya sağladıkları etkiyi ölçen 'THE Sustainability Impact Ratings 2026' endeksinde Bahçeşehir Üniversitesi önemli bir başarıya imza atarak, Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında Sürdürülebilirlik Etki Sıralaması'nda birinci oldu. Okul, THE tarafından yayınlanan endekse göre BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bazında Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 'Nitelikli Eğitim' kategorisinde ikinci, 'Cinsiyet Eşitliği' alanında ise birinci oldu.

Küresel ölçekte sürdürülebilirlik alanındaki performansını da ortaya koyan BAU, THE endeksinde dünyada ise genel sıralamada 59'uncu sırada yer aldı. BAU, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bazındaki başarılarıyla dikkat çekti. BAU, Nitelikli Eğitim (SKA 4) kategorisinde dünya altıncısı, Cinsiyet Eşitliği (SKA 5) kategorisinde ise dünya ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar (SKA 16) alanında dünya 77'incisi, Amaçlar için Ortaklıklar (SKA 17) alanında ise dünya 89'uncusu oldu.

BAU Rektörü Prof. Dr. Hatipoğlu: 'Bu sonuçlar çalışmalarımızın somut yansıması'

Sonuçları değerlendiren BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu şunları söyledi:

'THE Sustainability Impact Ratings 2026 sonuçlarında Bahçeşehir Üniversitesi'nin Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sıraya yükselmesi ve dünya genel sıralamasında 59. olma başarısını göstermesi, yükseköğretimde benimsediği etki odaklı yaklaşımın uluslararası düzeydeki karşılığını ortaya koymaktadır. Özellikle Cinsiyet Eşitliği'nde dünya 2'ncisi, Nitelikli Eğitim'de ise dünya 6'ncısı olarak elde ettiğimiz sonuçlar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların somut bir yansımasıdır. Bu başarının BAU'nun dünyaya değer katan ve geleceği şekillendiren bir üniversite olma vizyonunun en güçlü kanıtlarından biri olduğuna inanıyoruz. Dönüşüme yön verecek bireyler yetiştirme sorumluluğumuzun bir yansıması olarak öğrencilerimizi bilgiyle donatmanın ötesinde küresel sorunlara çözüm üretebilen, toplumsal fayda oluşturabilen ve Küresel Etki Liderliği üstlenebilecek yetkinliklerle mezun etmeyi temel hedeflerimizden biri olarak kabul ediyoruz. Bu başarının ülkemizin yükseköğretimde uluslararası görünürlüğünü ve itibarını güçlendirmeye katkı sunmasından ayrıca gurur duyuyoruz. Emeği geçen değerli akademisyenlerimizi ve tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum.'