Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu Galatasaray-Hatayspor maçı ile başlıyor. Bu akşam oynanacak maç ile futbolseverlerin Süper Lig hasreti son buluyor.İSTANBUL (İGFA) - “Adil lig” vurgusu yapan Türkiye Spor Yazarları Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, “Trendyol Süper Lig perdesini bu akşam Galatasaray- Hatayspor maçı ile açıyor.

Bu sezonun bence en önemli mottosu 'adil lig' olmasıdır. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen ve anormal puanlarla biten ligde rekabetçi bir anlayış kalmamıştı. 102 ve 99 puanlara ulaşılması alt sıralarda kalan takımların kalitesini ve rekabette adaletten uzak kalındığını da gösteriyor. Bu yıl Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımların iyi kadrolar kurması ligdeki adil yarışı da sağlayacak.” diye İfade etti.

Ekmekçi ayrıca, “TFF’nin yeni yönetimi hakemlere de adeta ültimatom verdi. Saha içi ve özellikle VAR'da hata yapanın gözümün yaşına bakılmayacak. Bunun sözü verildi am uygulamasını göreceğiz. Şayet gerçekleşirse büyük adalet sağlanır ve haklı da haksız da yerini bilir. Özellikle seyir zevki yüksek maçların oynanmasını arzu ediyoruz. Süper Lig'e gelen yıldız isimler sayesinde global ölçekte ligimiz de mutlaka tanınır hale gelecektir.” diye vurguladı.