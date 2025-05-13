Dağa kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için 11 yıldır mücadele eden Diyarbakır annelerinin öncülerinden Türkan Mutlu televizyonun başından ayrılmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ne olur, kızımı bulsunlar. Bu süreç başarıya kavuşursa bizim de evlatlarımız geri döner inşallah. Bir şehit annesi arayıp, 'bu acı bitsin, sen de kızına kavuş' dedi. Bu beni çok duygulandırdı. Kızıma kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Bursa'da üniversite hayalini kurduğu yıl, okul kaydına sadece iki gün kala PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Şeyma Ceylan Tekin'den 11 yıldır haber alamayan anne Türkan Mutlu, gözünü 'Terörsüz Türkiye' sürecine çevirdi. PKK'nın silah bırakmasını yakından takip eden acılı anne, terör örgütünü lanetlerken, yetkililere "Yalvarıyorum, kızımı bulun" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Türkan Mutlu gibi evlatlarına kavuşmayı bekleyen aileler için yeni bir umut olurken, "5 gündür televizyon başından ayrılamıyorum" diyen Türkan Mutlu, "Yalvarıyorum, kızımı bulun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ne olur, kızımı bulsunlar. Terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşirse, bizim de evlatlarımız geri döner inşallah" ifadelerini kullandı.

"Şehit annesi beni aradı"

Sözlerine devam ederken gözyaşlarına hakim olamayan Mutlu, "Bir şehit annesiyle konuştum. Bana dedi ki, 'ben oğluma kavuşamadım ama sen kızına kavuş. Bu savaş bitsin.' Bu sözler yüreğime kazındı. Ben de artık kavuşmak istiyorum. Ne olur, bu süreç gerçek olsun. Kızım gibi nice çocuklar geri dönsün" şeklinde konuştu.