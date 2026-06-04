Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 65 yaşındaki şahıs, 45 yaşındaki kadını bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan diş hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.E.A. (65) ile F.A. (45), hastane önünde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.E.A., yanında bulunan bıçakla F.A.'yı yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan M.E.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.