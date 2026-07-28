Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Güleryüz Sokak'ta yaşanan silahlı kavga olayının şüphelisi Engin Ö., olayın ardından kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında Yeni Mahalle Menekşe Caddesi üzerinde şüpheliyi fark etti.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Engin Ö., yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.