Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Yusuf D., otomobiline aldığı arkadaşı Enes A.'yı silah ve bıçakla tehdit ederek baskı altına aldı. Şüpheli, arkadaşını korkutarak başka bir kişiye olan 80 bin TL tutarındaki borcunu ödetti. Paranın teslim edilmesinin ardından mağdur serbest bırakıldı.

Yaşadığı korku dolu anların ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Enes A., şüpheliden şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf D.'yi suçta kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Genç Yaşta Suç Endişesi

Henüz 19 yaşındaki bir gencin silah ve bıçakla arkadaşını tehdit ederek böyle ağır bir suça karışması, toplumda endişe yarattı. Son dönemde gençlerin şiddet olayları ve suçlarla gündeme gelmesi, ailelerin, eğitimcilerin ve ilgili kurumların gençleri suça sürükleyen nedenler üzerinde daha fazla durması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, şiddetin ve tehdidin hiçbir sorunu çözmediğini, bu tür eylemlerin hem mağdurların hem de suçu işleyen gençlerin hayatında telafisi zor sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.