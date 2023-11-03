Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Şehitler mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yunus Tanrıkulu(36) yönetimindeki 16 ANU 66 plakalı otomobil, yoldan U dönüşü yapmak için manevra yapan sürücü Yahya Hüren(58) yönetimindeki 16 BBB 268 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 BBB 268 plakalı araçtaki yolcular Refika Hüren(55), Özlem Dutar(35), Ahmet Faruk D.(4), Abdullah Eren D.(8) ve diğer araçtaki yolcu Recep Tanrıkulu(48) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Kazada ağır yaralanan Ö.Dutar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

HABER MERKEZİ