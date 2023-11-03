Yerel basında yer alan kesik vakası haberleriyle ilgili Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. İnegöl’ün sanayi şehri olduğuna dikkat çekerek kesik vakalarının yüksek olduğunu belirten Yıldız, Nüfusu 400 bine yaklaşan şehrimizde plastik cerrahi doktorunun olmaması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Ahmet Yıldız’ın yapmış olduğu paylaşım şu şekilde;

İnegöl'ümüzde son günlerde artan 'kesik' vakası haberlerini üzülerek takip ediyorum..

Haberlerin neredeyse tamamı 'Bursa'ya sevk edildi' cümlesiyle bitiriliyor..

Sanayi şehri İnegöl'ümüzde bu vakalar, normal il ve ilçelere göre daha fazla yaşanıyor fakat devlet hastanemizdeki plastik cerrahi doktoru eksikliği nedeniyle birçok vatandaşımız geç müdahale sonucu uzuvlarını kaybediyor..

Devlet hastanemizde bulunan eksiklikler ve sorunların elbette farkındayız ama şehrimizin yapısı ve üretici kimliği nedeniyle bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini şehrimizi yönetenlerden talep ediyorum.. Nüfusu 400 bine yaklaşan şehrimizde plastik cerrahi doktorunun olmaması kabul edilebilir bir durum değildir..

Ayrıca doktorlarımızın ve sağlık personellerimizin yaptığı fedakarlıkların ve özverilerinin farkındayız aynı fedakarlık ile özveriyi iktidar partisinin yöneticilerinden bekliyoruz.

Haberlere konu olan bu vatandaşlarımıza da tez zamanda şifalar dilerim..