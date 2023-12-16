Hattat Mahmut Şahin’e, Kudüs Yed-i Beyza Yiğitlik Meydanı Hüsn-i Hat Sergisi ile Gazze’ye yardım topladığı için ’iyilik ödülü’ takdim edildi. Sergiden elde edilecek gelir ise Gazzeli ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Kağıthane’de İyilik Sağlık Vakfı ile Hamilik Okulu Vakfı’nın düzenlediği Kudüs Yed-i Beyza Yiğitlik Meydanı Hüsn-i Hat Sergisi gerçekleştirildi. Sergide ’gariplerin hamisi’ olarak bilinen Hattat Mahmut Şahin’e 2023 yılı İyilik Sağlık Ödülü takdim edildi. Ayrıca sergiden elde edilecek olan gelirin tamamının Türk Kızılay’ı üzerinden Gazze’li ihtiyaç sahiplerine iletileceği öğrenildi.

"Oradaki sokak ve duvar yazılarından esinlenilen bir sergi bu"

Serginin çıkış sebebinin Gazze olaylarında yaşanılan mağduriyet olduğunu söyleyen Hattat Mahmut Şahin, "Bunun daha öncesinde, her sene İsrail’in yaptığı bazı olaylar var. Gerek Kudüs’e Müslümanları sokmaması, gerek Gazze’yi teşhir altında tutması. Oradaki sokak ve duvar yazılarından esinlenilen bir sergi bu. Orada duvar yazılarında, ’Komutanı Muhammed olan bir orduyu asla diz çöktüremezsiniz’ gibi yazılar var. Biz bunları sanat haline getirdik. 2020 senesinden beri üzerinde çalıştığımız bir sergi. Nasip bugün, burada yapılmasıymış. Tüm gelirler Kızılay’a verilecek çünkü malum, bu günlerde Kızılay’ın, devletin haricinde yardım götürebilecek çok fazla kuruluş yok. O yüzden devlet eliyle oraya gitmesi için tüm geliri oraya bağışladık" şeklinde konuştu.

"Bu sergiden elde edilecek tüm gelirleri Kızılay üzerinden inşallah Gazze’deki ihtiyaç sahibi, hasta kardeşlerimize ve yetimlerimize ulaştıracağız"

İyilik Sağlık Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ethem Gören ise açıklamasında, "Hattat Mahmut Şahin üstadımızın eserlerinden oluşan Kudüs Yed-i Beyza Yiğitlik Meydanı Sergisi düzenledik. Bu sergiden elde edilecek tüm gelirleri Kızılay üzerinden inşallah Gazze’deki ihtiyaç sahibi, hasta kardeşlerimize ve yetimlerimize ulaştıracağız. Hattat Mahmut Şahin’e ayrıca 2023 yılı İyilik Sağlık Ödülü’müzü takdim edeceğiz. Şimdiye kadar 40 sergi düzenlediler, bu sergi de 41’inci sergidir. 2023 yılı İyilik Sağlık Ödülü’müzü takdim etmekle de bahtiyarız" ifadelerini kullandı.