Hatay Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi genç çiftlerin kendi yuvalarını kurmalarına destek olmak amacıyla bünyesinde Gelinlikevi'ni hizmete açtı.HATAY (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla deprem öncesi ve sonrası vatandaşlar için sosyal market ve birçok destek projelerini hayata geçiren Hatay Büyükşehir Belediyesi, genç çiftler için önemli bir çalışmanın altına imza attı. Başkan Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş’ın çabaları ile Antakya EXPO Alanı B Blok’ta faaliyete giren Gelinlik Evinden ihtiyaç sahibi tüm genç çiftler, ücretsiz olarak faydalanabileceği kaydedildi.

Depremden maddi anlamda etkilenen veya ekonomik sıkıntılar yaşayan çiftler için önemli bir katkı sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Nazan Savaş, fikrin aslında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’e olduğunu belirterek, "Ellerinde, bir modaevi tarafından bağışlanan çok sayıda gelinlik varmış ve bunu depremzedelere bağışlamak istediklerini söylediler. Bizde evlenecek genç çiftlerin bundan faydalanabilmeleri için ‘belediye olarak ne yapabiliriz’ diyerek Hatay Büyükşehir Belediyesi ‘Gelinlikevi’ni kurduk.” dedi.

“GELİNLERİMİZ BURADAN GELİNLİKLERİNİ ÜCRETSİZ BİR ŞEKİLDE ALABİLİYORLAR”

Gelinlikevinde yeni yuva kuracak ihtiyaç sahibi genç çiftlere gelinlik desteği vereceklerini belirten Nazan Savaş, "Gelinlerimiz, buradan gelinliklerini ücretsiz bir şekilde alabiliyorlar. Birkaç gelin adayımız buradan gelinliklerini aldı. Yıpratmadan ve zarar görmeden de bizlere teslim ediyor. Kuru temizlemesini belediyemiz karşılıyor. İlerleyen zamanlarda eğer bağışlar yapılırsa nişanlık, kınalık veya damatlık da düşünebiliriz. Projemizde şimdilik sadece gelinlik var. Bizlere destek veren değerli Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer’e çok teşekkür ederiz" diye konuştu.