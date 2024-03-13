HAV testi, Hepatit A Virüsü kelimelerinin kısaltması olup, A hepatit enfeksiyonunun teşhisinde, daha önceden bu enfeksiyonu geçirip geçirmediğinizin tespitinde veya bu enfeksiyona karşı yapılan aşı cevabını görmek için yapılan bir testtir. Hepatit A enfeksiyonu geçiren bir kişide bu enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin geliştirdiği “antikor” adı verilen maddeler bulunur. Vücut savunma sisteminde görev alan bu ve hepatit A’ya karşı gelişen bu antikorlar, vücudu bir dahaki hepatit A enfeksiyonuna karşı korur. Hepatit A antikorları, hepatit A enfeksiyonu geçirmekle veya hepatit A aşısı olmakla da gelişebilirler.

HAV testi için gereken örnek nedir?

Hepatit A testi için koldaki bir toplardamardan alınan kan örneği yeterlidir.

HAV testi neden istenir?

Hepatit A enfeksiyonu geçirdiği düşünülen ve aşağıdaki sayılan belirtileri olan kişilerden teşhisi doğrulamak için,

Daha önceden hepatit A enfeksiyonu geçirip geçirmediğini tespit etmek için,

Yapılan hepatit A aşısına vücudun vermiş olduğu yanıtı belirlemek için HAV testi istenebilir.

Hepatit A belirtileri nelerdir?

Sarılık

İştahsızlık

İdrar renginin koyulaşması (çay rengi)

Büyük abdest renginin açılması (beyaza yakın renk, camcı macunu)

Ateş

İştahsızlık

Kaç çeşit hepatit A antikoru vardır?

Kanda 2 çeşit hepatit A antikoru bulunur. Bunlar; immünglobulin M (IgM) ve immünglobulin G (IgG)’dir.

HAV IgM: Hepatit A virüsü ile karşılaşıldığında ilk üretilen antikordur. Hastalığın belirtilerinin görüldüğü ilk zamanlarda, enfeksiyondan 2-3 hafta sonra tespit edilebilen bir antikordur. Genellikle hastalıktan 4 ay sonra kaybolur.

HAV IgM sonucunun pozitif çıkması, kişinin hepatit A enfeksiyonu geçirmekte olduğunu gösterir.

HAV IgG: IgM’den daha sonra üretilir ve hayat boyu kanda bulunur. Böylece kişiyi yeni bir hepatit A enfeksiyonundan korur.

HAV IgM testinin negatif, total antikor testinin pozitif olduğu durumlarda kişinin daha önceden hepatit A enfeksiyonu geçirdiği veya aşılandığı anlaşılır.

Test sonucu nasıl değerlendirilir?

Total HAV testi negatif, HAV IgM negatif ise: Hastalık daha önceden geçirilmemiş veya kişiye aşı yapılmamış, yapıldıysa bile aşı etkili olmamıştır.

Total HAV testi pozitif, HAV IgM negatif ise: Aşı olmayanlar daha önceden hepatit A enfeksiyonu geçirmiş demektir. Hepatit A enfeksiyonu geçiren birçok kişi bu enfeksiyonu fark etmeden geçirmiş olabilir.

Aşı olanlarda ise hepatite karşı bağışıklık gelişmiş olduğu anlaşılır.