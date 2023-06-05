Balıkesir’in Havran ilçesinde Sekizeylül Ortaokulu öğrencilerinin yoğun emek sarf ederek ortaya koyduğu farklı tekniklerle hazırlanan çalışmalardan oluşan resim sergisi Havran Kent Müzesinde düzenlenen açılışla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yıl boyunca hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesini Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkan V. Mehmet Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir birlikte kesti.

Okul Müdürleri ve vatandaşların da katıldığı sergide eser sahibi öğrencilerin yetenekleri göz doldurdu. Resim sergisini ziyaret edenlere eser sahibi öğrenciler ve serginin hazırlanmasında büyük emeği olan Görsel Sanatlar Öğretmeni Selvi Marancı eserler hakkında bilgiler verdi.